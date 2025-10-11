Российский пловец рассказал об угрозах из-за желания участвовать в Олимпиаде

Пловец Малютин заявил, что ему угрожали из-за желания участвовать в Олимпиаде

Российский пловец Мартин Малютин рассказал об угрозах из-за желания участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что в сборной России его поставили перед жестким выбором: если он продолжит готовиться к Играм, перспектив выступать в национальной команде больше не будет. Малютин отметил, что сначала высказывания звучали неофициально, но ближе к чемпионату России стали поступать уже конкретные заявления со стороны руководства и окружения.

Сам Малютин подчеркнул, что рассчитывал попасть на Игры в Париже и реализовать свои «незакрытые гештальты» после Олимпиады-2020, где он взял серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

В октябре 2023 года Малютин получил нейтральный статус для участия в международных турнирах, однако в апреле 2024-го сам инициировал аннулирование этого статуса. В результате в Париже от России выступал лишь Евгений Сомов, проживающий в США.