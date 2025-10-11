Тарасова оскорбила правительство Литвы за решение лишить Дробязко гражданства

Тарасова назвала правительство Литвы идиотами после лишения Дробязко гражданства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оскорбила правительство Литвы за решение лишить гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова назвала чиновников идиотами и сволочами. При этом она подчеркнула, что Дробязко все равно останется титулованной спортсменкой, на счету которой медали чемпионатов мира и Европы.

15 сентября 2023 года стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России. В свою очередь, фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с супругом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов.