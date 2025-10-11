Спорт
11:47, 11 октября 2025Спорт

Тарасова оскорбила правительство Литвы за решение лишить Дробязко гражданства

Тарасова назвала правительство Литвы идиотами после лишения Дробязко гражданства
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оскорбила правительство Литвы за решение лишить гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова назвала чиновников идиотами и сволочами. При этом она подчеркнула, что Дробязко все равно останется титулованной спортсменкой, на счету которой медали чемпионатов мира и Европы.

15 сентября 2023 года стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России. В свою очередь, фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с супругом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов.

    Все новости