Трамп высказался об отношении Путина к перемирию в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп высказался об отношении российского коллеги Владимира Путина к заключению перемирия в секторе Газа. По его словам, политик поддерживает эту сделку, передает РИА Новости.

«Президент Путин, он полностью поддерживает ... Так что я был рад видеть даже страны, которые не были напрямую вовлечены в процесс. Все они это поддерживают», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее ХАМАС подтвердило завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем. 9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американским главой Дональдом Трампом.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на реализацию инициатив американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

