В Раде сообщили о конфликте главы офиса Зеленского с руководителем ГУР

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак конфликтует с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и вице-премьером страны Михаилом Федоровым. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в интервью украинской журналистке Юлии Забелиной.

«У Андрея Борисовича [Ермака] довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать [Кирилла] Буданова и Михаила Федорова», — сказала депутат Рады.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что Ермак раздражает действующую администрацию американского президента Дональда Трампа. Источник телеканала рассказал, что Ермак часто запрашивал встречи с представителями Белого дома, не имея никакой конкретной повестки или просьбы.

До этого Ермак потребовал от стран Евросоюза не признавать потенциальные договоренности по итогам встречи Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске.