В России отреагировали на решение ФИФА не отстранять Израиль

РФС о решении ФИФА не отстранять Израиль: Спорт должен оставаться вне политики

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не отстранять сборные и клубы Израиля от международных турниров. Его слова приводит «Матч ТВ».

Митрофанов заявил, что спорт должен оставаться вне политики. По его мнению, следующим последовательным шагом для организации было бы восстановление участия российских команд. Он также выразил поддержку нынешней позиции ФИФА, подчеркнув важность ее последовательности в контексте международного футбола.

Ранее стало известно, что совет ФИФА не рассматривал вопрос об отстранении Израиля от участия в международных турнирах на своем виртуальном заседании. Отмечалось, что инициатива ряда европейских федераций, в частности Турции и Норвегии, не была вынесена на обсуждение, несмотря на призывы применить санкции к израильским клубам и сборным.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.