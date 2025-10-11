Захарова заявила о кризисе демократии во Франции

Во Франции сейчас наблюдается кризис демократии. На это в своем Telegram-канале указала официальный представитель МИД России после того, как стало известно, что премьер-министром республики вновь назначили Себастьяна Лекорню.

«На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии», — написала дипломат. Она подчеркнула, что мнение простых французов в стране теперь никто не учитывает.

Лекорню подал в отставку 6 октября, проведя на должности премьер-министра меньше месяца. Однако 10 октября стало известно, что президент страны Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню на этот пост.