Жулин назвал главную ошибку украинцев

Александр Жулин: Самая большая ошибка украинцев — перестать дружить с русскими

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал поддержку Украиной перемирия с Россией на время Олимпийских игр 2026 года в Италии. Его слова приводит Sport24.

Жулин выразил надежду, что украинская сторона сможет примириться с российской. «Они всю жизнь с русскими дружили, а сейчас решили перестать. Это была их самая большая ошибка. Нужно соглашаться и мириться. Я уверен, что все вернется к тому, что было раньше, но нескоро», — заявил Жулин.

Ранее сообщалось, что Украина поддержала идею олимпийского перемирия зимой 2026 года. Представитель ведомства согласился с призывом прекратить огонь на время проведения Олимпиады-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Италии, однако выразил обеспокоенность возможными действиями российской стороны в момент, когда внимание мировой общественности будет приковано к спортивным событиям.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине с 6 по 22 февраля 2026 года. Вопрос допуска российских спортсменов в нейтральном статусе находится в процессе обсуждения.