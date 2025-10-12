Бывший СССР
00:09, 12 октября 2025Бывший СССР

Беспилотники ВСУ атаковали инфраструктуру Горловки в субботу днем

В субботу ВСУ несколько раз атаковали городскую инфраструктуру Горловки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Днем в субботу, 11 октября, украинские беспилотники несколько раз атаковали городскую инфраструктуру Горловки. Об этом в Telegram-канале информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ: н.п. Горловка: Никитовский район: атака ударного БПЛА в 15:50: — детский сад №4 "Аленка" по ул. Докучаева, атака ударного БПЛА в 16:30: — рейсовый автобус на ул. Болотникова», — сказано в заявлении.

Как уточняется, в ходе этой атаки пострадало четыре человека.

Также удары БПЛА были нанесены по Центрально-Городскому району в 16:35. Были повреждены жилые дома и гражданские автомобили на ул. Гагарина. Также пострадал н.п. Макеевка (Червоногвардейский район). Там были атакованы жилые дома.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали гипермаркет в Донецке. После начала пожара несколько сотрудников гипермаркета вывели из помещения.

Кроме того, вечером 11 октября Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками Белгородскую и Курскую области.

