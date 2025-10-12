Спорт
01:01, 12 октября 2025Спорт

Футболист из Албании показал провокационный жест в матче с Сербией

Футболист сборной Албании Манай показал провокационный жест в матче с Сербией
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Florion Goga / Reuters

Футболист сборной Албании Рей Манай показал провокационный жест во время матча против сборной Сербии в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Манай забил гол в дополнительное время первого тайма, после чего руками изобразил жест «двуглавый орел» — элемент национального флага Албании. Он также считается интернациональным жестом албанских отрядов, участвовавших в этнических чистках сербов во время конфликтов на Балканах.

В результате между игроками обеих сборных завязалась потасовка. Манай получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Албанцы одержали победу в матче группы К со счетом 1:0. Встреча прошла в сербском городе Лесковац.

Ранее сообщалось, что болельщики устроили протестную акцию против Израиля во время матча отборочного этапа к чемпионату мира по футболу 2026 года между Норвегией и Израилем. В частности, болельщики развернули баннер с надписью «Пусть дети живут» и освистали исполнение израильского гимна.

    Все новости