ХАМАС начало восстанавливать контроль над Газой после достижения соглашения

FT: ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа спустя несколько часов после заключения соглашения о прекращении огня с Израилем. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на местных жителей.

«По словам жителей Газы, опрошенных Financial Times... группировка боевиков быстро продвигается по Газе, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты», — утверждается в материале.

Как заявили авторы статьи, лидеры движения установили на территории анклава контрольно-пропускные пункты и разыскивает лиц, которых подозревают в сотрудничестве с Израилем.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В вопросе мирных переговоров движение полагается на посредников в лице Катара, Египта и Турции.

При этом 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением. Также стало известно, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.