05:33, 12 октября 2025Мир

Консул в Таиланде рассказал о рабстве россиян в Мьянме

Консул Ильин заявил, что россиян заманивают в рабство в Мьянме,
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Организаторы различных мошеннических колл-центров, расположенных в Мьянме на границе с Таиландом, заманивают в свои центры граждан многих стран. В частности, России, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

По словам дипломата, жертвам обещают карьеру моделей или рекламных агентов в Таиланде

«На них (россиян — прим. "Ленты.ру") выходят русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме "поработать в Таиланде", для девушек — моделями, для парней — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», — уточнил Ильин.

В 2025 году он принял участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда. Их помещали в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы.

8 октября сообщалось, что россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме, вылетела из Бангкока в Москву рейсом «Аэрофлота».

До этого в МИД России проинформировали, что была организована передача таиландской стороне освобожденной из рабства гражданки РФ. Посольство также объяснило, что в Таиланде действует преступная сеть, которая приглашает россиян под предлогом трудоустройства. Далее происходит их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

.
