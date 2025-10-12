Лукашенко обвинил Запад в желании «оттяпать» часть Украины

Лукашенко: Одуревшие соседи Украины готовы оттяпать ее часть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о готовности некоторых западных стран претендовать на части территории Украины. Об этом он рассказал журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Ну и посмотрите, на одуревших этих соседей с запада, прежде всего, Украины. Известные уже силы и государства видят себя уже в Западной Украине. Они уже готовы оттяпать часть Украины», — сказал белорусский лидер.

В то же время он выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский ускорит переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта, подчеркнув, что счастье на Украину могут принести только славянские государства.

Ранее Лукашенко заявил, что замедление переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине связано не с США, Россией или Европейским союзом (ЕС), а с Зеленским.