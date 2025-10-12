Макрон заявил о намерении Франции участвовать во всех этапах мирного плана по Газе

Макрон: Франция будет участвовать во всех этапах мирного плана по Газе

Франция будет участвовать во всех этапах мирного плана президента США Дональда Трампа вместе с арабскими партнерами, которых она мобилизовала. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС

Политик приветствовал освобождение заложников, взятых в плен в 2023 году радикальной исламской группировкой ХАМАС. Также французский лидер выступил против любого участия ХАМАС в управлении сектором Газа.

Он пояснил, что в рамках новой системы регулирования будут созданы силы внутренней безопасности, которые обеспечат разоружение группировки. Макрон добавил, что оказывать поддержку этим органам будут международные силы, формирование которых предстоит обсудить в ближайшее время.

Президент Франции рассказал, что Париж рассчитывает сыграть свою роль в управлении Газой. По его словам французская сторона намерена заняться дипломатической консолидацией и обучением развертыванию сил. Макрон пояснил, что эти силы должны преимущественно состоять из представителей стран региона, а также, вероятно, Индонезии.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами на борту самолета по пути в Израиль назвал завершение войны в Газе «важнейшим делом, в котором он когда-либо участвовал». Ожидается, что в ходе своего визита в страну президент США встретится с семьями освобожденных заложников и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

