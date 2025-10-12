Бывший СССР
На Украине предрекли новое снижение призывного возраста

Комбат ВСУ заявил о снижении призывного возраста до 23 лет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что в 2026 году призывной возраст снизят до 23 лет. Его слова приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Людей не хватает, а держать линию боевого столкновения нужно. Без пехоты никак», —сказал комбат.

Ранее один из мобилизованных в ВСУ рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования забирают больных туберкулезом, наркоманов и бомжей. Позднее в ряды украинской армии повторно мобилизовали бойца, вернувшегося из плена.

