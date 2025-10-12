Спорт
09:44, 12 октября 2025Спорт

Овечкин набрал первое очко за результативность в сезоне НХЛ

Александр Овечкин набрал первое очко за результативность в сезоне НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Penner / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин набрал первое очко за результативность в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отметился голевой передачей во встрече регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч прошел в ночь на воскресенье, 12 октября, и завершился со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.

Ранее 40-летний Овечкин установил рекорд среди россиян по количеству сезонов, проведенных в НХЛ. Нынешний сезон стал для форварда 21-м в карьере.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

