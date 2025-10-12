Протестующие остались в Тбилиси после попытки штурмовать дворец президента

РИА Новости: В центре Тбилиси продолжают оставаться протестующие

Вечером субботы, 11 октября, в центре Тбилиси еще остались единичные протестующие. Проспект Руставели частично перекрывали, о чем сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как уточняется, на проспекте, где располагается грузинский парламент, все еще остаются небольшие группы протестующих. Его частично перекрывали для движения машин, затем проезд открыли.

Ранее МВД Грузии отчиталось о том, что 4 октября за попытку госпереворота задержаны 13 человек на фоне массовых протестов. Поводом стали выборы в органы местного самоуправления. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси, уже к вечеру некоторые из митингующих подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом.

На произошедшее отреагировали органы прокуратуры Грузии, обвинив организаторов протестов и оппозиционеров в попытках свержения власти и государственного переворота.