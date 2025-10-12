Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:54, 11 октября 2025Бывший СССР

Протестующие остались в Тбилиси после попытки штурмовать дворец президента

РИА Новости: В центре Тбилиси продолжают оставаться протестующие
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Вечером субботы, 11 октября, в центре Тбилиси еще остались единичные протестующие. Проспект Руставели частично перекрывали, о чем сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как уточняется, на проспекте, где располагается грузинский парламент, все еще остаются небольшие группы протестующих. Его частично перекрывали для движения машин, затем проезд открыли.

Ранее МВД Грузии отчиталось о том, что 4 октября за попытку госпереворота задержаны 13 человек на фоне массовых протестов. Поводом стали выборы в органы местного самоуправления. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси, уже к вечеру некоторые из митингующих подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом.

На произошедшее отреагировали органы прокуратуры Грузии, обвинив организаторов протестов и оппозиционеров в попытках свержения власти и государственного переворота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии пригрозили Польше скандалом из-за «Северных потоков»

    Спецпосланник Трампа рассказал о цели визита в Газу

    Путин рассказал о любящих продукцию из России странах

    В ХАМАС назвали дату освобождения заложников

    Сафонов раскрыл важную для себя деталь в матче с Ираном

    Беспилотники ВСУ атаковали инфраструктуру Горловки в субботу днем

    Премьер Канады отчитался о поддержке Украины

    Протестующие остались в Тбилиси после попытки штурмовать дворец президента

    Премьер Канады обсудил с Зеленским вопрос оказания поддержки Украине

    В МИД Ирана раскрыли содержание переданного Россией сообщения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости