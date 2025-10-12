Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:23, 12 октября 2025Мир

Раскрыто самочувствие Байдена на фоне лучевой терапии от рака

CBS: Байден проходит курс лучевой терапии в Филадельфии и чувствует себя хорошо
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Экс-президент США Джо Байден в данный момент проходит курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения рака простаты. Информацию о его самочувствии раскрыл источник, близкий к бывшему американскому лидеру, пишет CBS News.

Собеседник телеканала отметил, что лечение началось несколько недель назад в Филадельфии. Он добавил, что бывший американский лидер чувствует себя хорошо, а лечение приносит результат.

О том, что у Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты, стало известно в мае 2025 года. В газете The Washington Post написали, что он мог заболеть во время своего президентского срока и скрывать эту информацию.

Бывший президент США, комментируя ситуацию, сообщил, что рак не затронул другие органы. Он добавил, что находится под наблюдением известного хирурга, которому самому удалось побороть рак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    В Кремле раскрыли «путеводную звезду» для мира на Украине

    У детей Пугачевой и Галкина возникла проблема с российскими паспортами

    Блогер предостерег туристов от нескольких действий в Китае

    В Кремле рассказали подробности о связях России с США

    Легенда «Спартака» заявил о падении уровня российских футболистов

    Известный российский военкор высказался о споре из-за 500-рублевой купюры

    Европу объявили импотентной

    В Кремле заявили о крайней обеспокоенности возможной передачей Киеву ракет Tomahawk

    Раскрыто самочувствие Байдена на фоне лучевой терапии от рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости