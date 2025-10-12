Раскрыто самочувствие Байдена на фоне лучевой терапии от рака

CBS: Байден проходит курс лучевой терапии в Филадельфии и чувствует себя хорошо

Экс-президент США Джо Байден в данный момент проходит курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения рака простаты. Информацию о его самочувствии раскрыл источник, близкий к бывшему американскому лидеру, пишет CBS News.

Собеседник телеканала отметил, что лечение началось несколько недель назад в Филадельфии. Он добавил, что бывший американский лидер чувствует себя хорошо, а лечение приносит результат.

О том, что у Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты, стало известно в мае 2025 года. В газете The Washington Post написали, что он мог заболеть во время своего президентского срока и скрывать эту информацию.

Бывший президент США, комментируя ситуацию, сообщил, что рак не затронул другие органы. Он добавил, что находится под наблюдением известного хирурга, которому самому удалось побороть рак.