Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Венгрия
2:0
Завершен
Армения
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Испания
2:0
Завершен
Грузия
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 3-й тур
Португалия
1:0
Завершен
Ирландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Сербия
0:1
Завершен
Албания
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 7-й тур
Эстония
1:3
Завершен
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 7-й тур
02:34, 12 октября 2025Спорт

Самолет сборной Нигерии по футболу совершил аварийную посадку

Самолет сборной Нигерии по футболу совершил аварийную посадку из-за трещины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Самолет сборной Нигерии по футболу был вынужден совершить аварийную посадку. Об этом сообщается на сайте футбольной федерации страны.

Причиной вынужденной посадки стала трещина в лобовом стекле. Лайнер направлялся в Уйо на матч отборочного турнира чемпионата мира с командой Бенина. Инцидент произошёл в воздухе через некоторое время после плановой дозаправки в Луанде (Ангола).

Из-за ЧП прибытие нигерийской сборной и официальных лиц задерживается.

Ранее футболисты молодежной сборной России застряли в городе Кали в Колумбии из-за поломки самолета. Спортсмены провели в одной из самых опасных стран мира по уровню преступности два товарищеских матча, после чего планировали вылететь в Боготу, а затем в Стамбул.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД Ирана раскрыли содержание переданного Россией сообщения

    В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

    Американская метал-кор-группа впервые за шесть лет приедет в Россию

    В Госдуме предложили обязательно примирять россиян при разводе

    В Европе заявили о начале войны с Россией

    Самолет сборной Нигерии по футболу совершил аварийную посадку

    Врач назвал чепухой одно утверждение о Трампе

    Старейший в мире президент решил править до 100 лет

    Экс-помощник главы Пентагона заявил о крахе плана Запада в отношении Украины

    США пригрозили Великобритании ограничить обмен разведданными из-за Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости