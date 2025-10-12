Самолет сборной Нигерии по футболу совершил аварийную посадку из-за трещины

Самолет сборной Нигерии по футболу был вынужден совершить аварийную посадку. Об этом сообщается на сайте футбольной федерации страны.

Причиной вынужденной посадки стала трещина в лобовом стекле. Лайнер направлялся в Уйо на матч отборочного турнира чемпионата мира с командой Бенина. Инцидент произошёл в воздухе через некоторое время после плановой дозаправки в Луанде (Ангола).

Из-за ЧП прибытие нигерийской сборной и официальных лиц задерживается.

