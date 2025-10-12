Бывший СССР
15:18, 12 октября 2025Бывший СССР

Тимошенко намекнула на скорое завершение конфликта на Украине

Тимошенко заявила, что завершение конфликта на Украине не за горами
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Kosarev / Russian Look / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выразила уверенность, что конфликт на Украине близок к завершению. Ее слова передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — заявила парламентарий. При этом Тимошенко не уточнила, о какой информации идет речь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что замедление переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине связано не с США, Россией или Европейским союзом, а с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что вооруженный конфликт России и Украины закончится в диапазоне от двух месяцев до года. «Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия завершения войны. Поэтому завершение войны дипломатическим путем вполне возможно», — сказал он.

