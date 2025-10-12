Мир
20:05, 12 октября 2025

Трамп захотел помочь Китаю с депрессией

Трамп в ответ на пошлины заявил, что не хочет навредить Китаю
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Президент США Дональд Трамп, комментируя эскалацию нового торгового конфликта с Пекином заявил, что «хочет помочь» китайской стороне. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Не беспокойтесь о Китае, все будет в порядке! Высокоуважаемый председатель Си [Цзиньпин] просто переживает не лучший момент. Он не хочет [экономической] депрессии для своей страны, как и я. США хочет помочь Китаю, а не навредить ему», — написал американский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. Политик считает, что Пекин занял «исключительно агрессивную позицию».

На этой неделе Министерство коммерции КНР сообщило, что с 8 ноября 2025 года вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита.

