09:17, 12 октября 2025Спорт

Тренер сборной Сербии ушел в отставку после поражения от Албании

Тренер сборной Сербии Стойкович ушел в отставку после поражения от Албании
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович принял решение уйти в отставку после поражения его команды от Албании в матче квалификации к чемпионату мира-2026. Об этом сообщает Reuters.

«Я переговорил с президентом и генеральным секретарем Футбольного союза Сербии и подал в отставку. Лично я не ожидал такого поражения. Я тот, кто берет на себя всю ответственность и несет ее», — заявил специалист.

Матч прошел в субботу, 11 октября, и завершился победой Албании со счетом 1:0. После пяти матчей в активе сербов семь очков, команда располагается на третьей позиции в группе K, которая не позволяет претендовать на выход в финальную часть чемпионата мира.

Стойкович возглавлял сборную Сербии с марта 2021 года. Под его руководством команда отобралась на чемпионат мира-2022 и Евро-2024, на обоих турнирах сербы вылетели на групповой стадии.

    Все новости