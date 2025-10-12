Мир
Три катарских дипломата погибли накануне саммита по Газе

Reuters: Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Asmaa Waguih / Reuters

Три катарских дипломата погибли в Египте в результате аварии. Об этом со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает агентство Reuters.

«Три катарских дипломата погибли в результате ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе. Еще два дипломата пострадали», — указано в сообщении.

Инцидент произошел накануне саммита по случаю прекращения огня в Газе, который пройдет в понедельник, 13 октября. На мероприятие приглашены лидеры 20 стран.

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Сделка стала результатом попыток президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта в Газе.

