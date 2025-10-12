Мир
07:38, 12 октября 2025Мир

В Пекине назвал заявление Трампа о пошлинах примером «двойных стандартов»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Министерстве коммерции Китая раскритиковали новые американские пошлины. Ведомство в своем сообщении назвало их типичным примером «двойных стандартов».

«В течение долгого времени США преувеличивали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли экспортным контролем, предпринимали дискриминационные действия в отношении Китая», — сказано в заявлении.

Ведомство также указало на масштабные различия в торговых ограничениях. Американский список контролируемых товаров охватывает более 3000 наименований. Китайский же список экспортного контроля товаров двойного назначения включает только около 900 позиций.

Ранее в Министерстве коммерции заявили, что официальный Пекин примет решительные контрмеры в случае повышения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин на товары из КНР на 100 процентов.

Днем ранее глава Белого дома сообщил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. Политик также пожаловался, что Пекин занял «исключительно агрессивную позицию».

