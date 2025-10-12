В РФС высказались о возможном несогласовании Дегтяревым кандидатуры Карпина

Митрофанов: Дегтярев может не согласовать Карпина, но это формальная процедура

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном несогласовании кандидатуры главного тренера сборной страны Валерия Карпина министром спорта Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Функционер отметил, что Дегтярев по закону должен согласовывать кандидатуру Карпина, однако на это решение не могут повлиять личные предпочтения министра. По словам Митрофанова, Карпин должен соответствовать формальным критериям.

«Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности — например, у него нет соответствующего образования, лицензии, опыта, он не может представить план учебно-тренировочных занятий и так далее, — то его не согласуют», — заявил Митрофанов.

Ранее Дегтярев пригрозил не согласовать кандидатуру Карпина из-за его критики инициативы по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. Тренер в ответ заявил, что продолжит высказывать собственное мнение и ради сохранения должности не готов соглашаться с любым мнением руководителей.