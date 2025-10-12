Верховный суд подтвердил приговор бывшим силовикам и участникам рок-группы

Верховный суд подтвердил 19-летние приговоры экс-силовикам за поджог военкомата

Верховный суд (ВС) России подтвердил приговор экс-силовикам и участникам рок-группы Роману Насрыеву и Алексею Нуриеву, ранее приговоренным Центральным окружным военным судом к 19 годам заключения каждый, включая четырехлетние тюремные сроки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Мужчины, которые, как следует из материалов дела, планировали привлечь к «борьбе в подполье» до 200 человек, в ночь на 11 октября 2022 года совершили поджог военно-учетного стола, отвечающего за призыв и мобилизацию, располагавшегося в здании мэрии Бакала в Челябинской области.

В публикации говорится, что, изучив доводы сторон процесса, ВС не нашел оснований для удовлетворения жалобы адвокатов, настаивавших на новом рассмотрении дела в связи с тем, что с их точки зрения в предыдущей инстанции в действиях Нуриева не были установлены признаки теракта, и в них присутствовали лишь признаки покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ранее сообщалось, что сторожу в ходе событий удалось потушить пожар самостоятельно. Виновных вскоре задержали и позднее осудили по статьям о теракте и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Суд в том числе лишил Насрыева и Нуриева званий старшего сержанта полиции в отставке и отставного старшины внутренней службы соответственно.