00:12, 13 октября 2025Спорт

Бывший российский теннисист назвал смену гражданства лучшим решением в жизни

Экс-российский теннисист Шевченко: Играть за Казахстан — лучшее решение в жизни
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, прокомментировал смену гражданства. Его слова приводит Meta-ratings.kz.

«Играть за Казахстан — лучшее решение в моей жизни, ведь от России я никогда ничего не получал», — заявил экс-российский спортсмен. Он поблагодарил власти Казахстана за помощь и подчеркнул, что после переезда его карьера пошла в гору.

В январе 2024 года Шевченко объявил, что будет представлять на соревнованиях Казахстан. Тогда он подчеркивал, что не может дождаться момента перехода в другую страну.

Шевченко располагается на 89-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Наивысшая позиция в карьере — 45-я в январе 2024 года.

    Все новости