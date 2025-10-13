Власти Казахстана назвали плюс купания Дурова в запрещенном месте

Минэкологии Казахстана не нашло нарушений в купании Дурова в озере

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, искупавшись в Кольсайских озерах национального природного парка Казахстана, не нарушил законы страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии республики, передает ТАСС.

В Минэкологии Казахстана рассказали, что возле водоема отсутствовали знаки о запрете на купание в этом месте. В связи с этим власти не нашли нарушений в купании Дурова в одном из Кольсайских озер. «Ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории», — подчеркнули в ведомстве.

Также в министерстве назвали плюс купания основателя Telegram в водоеме. Отмечается, что видео, где Дуров выходит из озера, стало демонстрацией природной красоты Казахстана для широкой международной аудитории и внесло вклад в продвижение туристического потенциала страны.

Ранее сообщалось, что Дурову может грозить наказание за купание, так как Кольсайские озера являются охраняемой природной территорией. Как рассказали в МВД Казахстана, предпринимателю могут выписать штраф.

О том, что Дуров иcкупался в запрещенном месте, стало известно 7 октября. Предприниматель опубликовал в своем Telegram-канале видео, где он в полуголом виде выходит из одного из Кольсайских озер.