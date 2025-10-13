«Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

Зампред СБ Медведев предупредил Трампа о последствиях поставки Tomahawk

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможных поставках Киеву ракет Tomahawk. Он предупредил о последствиях для всех участников конфликта, а также вспомнил старый мем о «подводной лодке в степях Украины».

Глава Белого дома ранее заявил, что если президент России Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, «для него это плохо кончится». В то же время Трамп отметил, что намерен поставить Украине ракеты только если конфликт не удастся урегулировать другими методами. Он при этом готов обсудить их возможную поставку Киеву лично с Путиным.

Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

В своем посте в Telegram Медведев также опубликовал картинку, где изображено поле подсолнухов, в котором «всплыла» подлодка с флагом США. Мем построен на переиначивании названия советского фильма «Партизаны в степях Украины», который в прокате соседствовал с лентой «Подводная лодка Т-9». Это породило фразу о степной подводной лодке, подбитой в «неравном воздушном бою». Высказывание применяется по отношению к чему-то абсурдному и невозможному.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Зеленский раскрыл цели Tomahawk в случае их передачи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ намерены применять американские крылатые ракеты против военных целей, если США согласятся их передать.

Он также рассказал, что обсудил с Трампом поставки Tomahawk ради давления на Россию. «Мы видим и слышим, что Россия боится, американцы могут дать нам "Томагавки", это сигнал, что такое давление может сработать», — отметил Зеленский. Киев также рассчитывает на увеличение дальнобойности ударных средств и на новые поставки средств ПВО, включая комплексы Patriot.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова украинского президента, указал, что передача Tomahawk ВСУ усложнит отношения России с США и лично американским лидером. «Другой вопрос, что удары в глубину России могут разбудить на данный момент спящего медведя. Есть знаменитое выражение: есть тысяча способов, как разбудить спящего медведя в берлоге, но как вернуть его обратно, неизвестно», — сообщил Колесник.