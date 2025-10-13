Россия
13:12, 13 октября 2025Россия

«Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

Зампред СБ Медведев предупредил Трампа о последствиях поставки Tomahawk
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможных поставках Киеву ракет Tomahawk. Он предупредил о последствиях для всех участников конфликта, а также вспомнил старый мем о «подводной лодке в степях Украины».

Глава Белого дома ранее заявил, что если президент России Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, «для него это плохо кончится». В то же время Трамп отметил, что намерен поставить Украине ракеты только если конфликт не удастся урегулировать другими методами. Он при этом готов обсудить их возможную поставку Киеву лично с Путиным.

Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

В своем посте в Telegram Медведев также опубликовал картинку, где изображено поле подсолнухов, в котором «всплыла» подлодка с флагом США. Мем построен на переиначивании названия советского фильма «Партизаны в степях Украины», который в прокате соседствовал с лентой «Подводная лодка Т-9». Это породило фразу о степной подводной лодке, подбитой в «неравном воздушном бою». Высказывание применяется по отношению к чему-то абсурдному и невозможному.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Зеленский раскрыл цели Tomahawk в случае их передачи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ намерены применять американские крылатые ракеты против военных целей, если США согласятся их передать.

Материалы по теме:
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024
«Мощное оружие, но не совсем современное» Запад наращивает ударную силу ВСУ. Как передача Киеву ракет Tomahawk повлияет на ход СВО?
«Мощное оружие, но не совсем современное»Запад наращивает ударную силу ВСУ. Как передача Киеву ракет Tomahawk повлияет на ход СВО?
11 октября 2025

Он также рассказал, что обсудил с Трампом поставки Tomahawk ради давления на Россию. «Мы видим и слышим, что Россия боится, американцы могут дать нам "Томагавки", это сигнал, что такое давление может сработать», — отметил Зеленский. Киев также рассчитывает на увеличение дальнобойности ударных средств и на новые поставки средств ПВО, включая комплексы Patriot.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова украинского президента, указал, что передача Tomahawk ВСУ усложнит отношения России с США и лично американским лидером. «Другой вопрос, что удары в глубину России могут разбудить на данный момент спящего медведя. Есть знаменитое выражение: есть тысяча способов, как разбудить спящего медведя в берлоге, но как вернуть его обратно, неизвестно», — сообщил Колесник.

