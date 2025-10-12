Зеленский обсудил с Трампом способ надавить на Россию с помощью Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом возможность поставок нового оружия для усиления давления на Россию. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Какое оружие Зеленский назвал способным надавить на Москву?

По словам Зеленского, разговор был посвящен укреплению системы противовоздушной обороны Украины и расширению возможностей Вооруженных сил страны. Он отметил, что Киев рассчитывает на увеличение дальнобойности ударных средств и на новые поставки средств ПВО, включая комплексы Patriot.

Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам Tomahawk. Это сигнал, что такое давление может сработать Владимир Зеленский президент Украины

Он подчеркнул, если Украина получит ракеты Tomahawk, то будет использовать их только для поражения военных целей в России, а не для нападения на мирное население.

Также Зеленский заявил, что американские и украинские команды совместно с военными приступят к работе по итогам договоренностей. Он добавил, что они коснулись в том числе энергетики, газа.

Фото: Ed Ram / Getty Images

Кроме того, украинский президент сообщил, что провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. С французским лидером они обсудили поставки систем ПВО и координацию дипломатических шагов. Отдельно Зеленский затронул тему безопасности Запорожской атомной станции, подчеркнув, что именно украинский контроль над объектом может гарантировать ее безопасность.

Лидеры США и Украины провели два разговора за два дня

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел второй за два дня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. «Сегодня тоже был очень продуктивный разговор», — отметил украинский лидер.

По его словам, Киев и Вашингтон обсудили вопросы энергетической безопасности, систем противовоздушной обороны и дальнобойных вооружений. Зеленский также сообщил о формировании совместных команд, однако не уточнил, для каких целей.

Предыдущая беседа состоялась 11 октября. Тогда стороны говорили об усилении украинской ПВО после ударов российских войск по объектам энергетики.

Как писало издание РБК-Украина, со ссылкой на источник, близкий к переговорам, президенты обсуждали возможные поставки комплексов Patriot. По данным собеседника, Трамп интересовался ситуацией в Киеве и последствиями последних ударов по городу, а также выразил готовность помочь. В ходе обсуждения, по словам источника, затрагивалась и тема передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, однако деталей не приводилось.

Patriot missile system. Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Накануне Зеленский публично заявил, что делает все возможное, чтобы убедить Трампа усилить давление на Россию.

Я стараюсь изо всех сил [убедить Трампа ввести новые санкции против России]. Я открыт с президентом Трампом, и, я думаю, вы видели это. Я не ищу особых дипломатических способов общения с ним Владимир Зеленский президент Украины

Он подчеркнул, что глава Белого дома обладает необходимой силой и способен повлиять на Кремль.

В Кремле обеспокоились возможными поставками Tomahawk Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность передачи Украине американских ракет Tomahawk вызывает в Москве крайнюю обеспокоенность. По его словам, об этом уже говорил президент России Владимир Путин.

Песков отметил, что речь идет об особом типе вооружения, который существует как в обычном, так и в ядерном варианте. Он подчеркнул, что обсуждение подобных поставок происходит на фоне роста международной напряженности.

Европейцы, киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле (садиться за стол переговоров — прим. «Ленты.ру») Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Он также напомнил, что, по данным российских спецслужб, украинские военные способны создать «грязную бомбу». «Представьте себе — ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении», — отметил Песков, подчеркнув, что западные эксперты должны понимать возможные последствия.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что дело до поставок Киеву ракет Tomahawk не дойдет. По его мнению, у Трампа есть «определенная тактика» по самым острым вопросам. «Где-то так "наклоняет" соответствующие органы власти и людей, где-то так это пожестче действует, а потом, тактика такова, что он немножко отпускает и отходит», — отметил он. В заключении он призвал не воспринимать всю информацию о Tomahawk «в лоб».