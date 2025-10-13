Геннадий Хазанов избавился почти от всей недвижимости в России. Он продал несколько квартир и дом на сотни миллионов рублей

Юморист Хазанов продал четыре квартиры и дом в РФ на 706 млн рублей

Советский и российский артист эстрады, актер театра, кино, телеведущий Геннадий Хазанов избавился почти от всех своих объектов недвижимости в России. Он продал четыре квартиры и дом в Московском регионе примерно за 706 миллионов рублей.

Так, 79-летний народный артист РСФСР перестал владеть квартирой на улице Малая Молчановка в районе Арбат стоимостью около 237 миллионов, ее площадь составляет 246 квадратных метров (кв. м). Также продана квартира на улице Спиридоновка в Пресненском районе примерно за 232 миллиона рублей, площадь — 255 кв. м. Избавился юморист и от трехэтажного дома с постройками в ДПК имени 5 Декабря 1936 года в селе Дубки Одинцовского городского округа Подмосковья. Его стоимость оценивается в 112 миллионов, а площадь — 845 квадратов, земельного участка — 2722 кв. м. Кроме того, Хазанов продал квартиру стоимостью 102 миллиона рублей и площадью 114 квадратов на улице Серафимовича в районе Якиманка. Также он избавился от квартиры и кладовки площадью 112 кв. м в подмосковном поселке Сосны, цена — 23 миллиона.

В собственности знаменитости остался самый дешевый объект — квартира площадью 39 квадратных метров на улице Люсиновской в районе Замоскворечье. Ее стоимость оценивается примерно в 21 миллион рублей.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Shot, при этом Хазанов в РФ является индивидуальным предпринимателем в сфере творческой деятельности и искусства. Также он владеет 41 процентом акций в ООО «Гидроресурс», которое занимается производством гидравлического и пневматического силового оборудования.

Кроме того, артист числится художественным руководителем Московского театра эстрады. Также в октябре у него запланированы выступления в Москве: 14-го — в Театре эстрады, 31-го — в Театре Вахтангова.

Хазанов рассказал об израильском паспорте

Актер ранее рассказал, что из-за отсутствия полноценного израильского загранпаспорта ему не выдали визу в Великобританию.

Он уточнил, что гражданство Израиля получил в 1991 году. Тогда россиянину выдали даркон — заграничный паспорт, который позволяет гражданам этой страны въезжать более чем в 150 государств без визы или с возможностью упрощенного оформления документа.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Однако, по словам Хазанова, впоследствии ему предоставили лессе-пассе — израильский проездной документ, дающий право на безвизовый въезд в меньшее количество стран. «И после этого с этим документом мне не выдали визу в Великобританию... У меня претензий ни к кому нет, но осадок остался», — признался юморист.

Хазанов ответил на вопрос об эмиграции из России

Артист также заявил, что после начала специальной военной операции на Украине не эмигрировал из России.

По данным источников, большую часть времени знаменитость проводит в собственном доме в Латвии. Но актер опроверг информацию, объяснив это регулярными выступлениями в российской столице.

Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Женат, супруга — Злата Эльбаум. Дочь — Алиса Хазанова — актриса, в прошлом артистка балета.