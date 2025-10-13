Королева красоты пригрозила устроить бойню в школе

В Великобритании королева красоты Вагнер пригрозила убить трех школьных учителей

В Великобритании арестовали бывшую королеву красоты, которая пригрозила расправиться с тремя школьными учителями. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летнюю Патрисию Вагнер из пригорода Норвича, графство Норфолк, задержали после серии постов в социальных сетях, в которых она угрожала устроить бойню в школе. Целью нападения должны были стать три учителя. Выяснилось, что ранее на Вагнер завели уголовное дело по инициативе местных органов образования. Обвинения были связаны с тем, что женщина не водила своих троих детей в школу.

В одном из постов Вагнер опубликовала фотографию трех учителей школы, которые поддержали эти обвинения и, по ее мнению, заслужили смерть. Женщина отказалась признать вину в суде. Следующее заседание по ее делу состоится 30 октября.

Вагнер родилась в Камеруне, в 10 лет с родителями переехала во Францию, а потом в Германию. В Великобритании она поселилась в 2008 году с будущим мужем. В 2020 году Вагнер стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Британские острова Элегантность», а в 2021-м выиграла конкурс «Мисс Галактика Норфолк» и приняла участие в конкурсе «Мисс Галактика Великобритания».

Ранее сообщалось, что в Аргентине бывшая королева красоты из Боливии попалась на контрабанде наркотиков. 22-летняя девушка с бойфрендом везли на легкомоторном самолете 358 килограммов запрещенных веществ.