Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:59, 13 октября 2025Мир

Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой

Президент Венесуэлы Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии Мачадо ведьмой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии Марию Корине Мачадо ведьмой. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Мадуро резко раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее "демонической ведьмой" спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года», — говорится в материале.

10 октября Мачадо была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп продолжит бороться за прекращение конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США представили мобильные установки для Tomahawk

    Раскрыта истинная причина появления волков-людоедов

    Вучич назвал переговоры с Россией по энергетике конструктивными

    Зеленского официально пригласили в США

    Девственнику дали советы перед первым сексом

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой

    Турист подрался с вором в Европе, вырвал у него рюкзак и лишился часов за миллионы рублей

    Зеленский захотел купить Tomahawk за счет российских активов

    На Украине назвали необходимое для возрождения экономики количество мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости