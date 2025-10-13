Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 13 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозу Макрона

Депутат Чепа: В угрозы Макрона Москве мало кто верит
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Россия заплатит президенту Франции Эммануэлю Макрону по полной, так, что мало не покажется, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на угрозу политика.

Ранее Макрон заявил о том, что Москве придется заплатить, если она не сядет за стол переговоров.

«Макрон находится в крайне тяжелой политической ситуации. Следуют отставка за отставкой правительства. Доверия к нему абсолютно упало среди французов, он с трудом избегает импичмента, и его положение крайне сложное. Я думаю, что такими громкими заявлениями он пытается показать свою власть, свою состоятельность политическую, но в это мало кто верит», — поделился депутат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что поблагодарил Францию за то, что она «так много сделала для защиты жизни». Он добавил, что проинформировал Макрона о приоритетных потребностях Украины — прежде всего, о системах ПВО и ракетах.

В сентябре Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

    В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

    Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

    В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

    Макрон ответил на призывы покинуть пост президента Франции

    На Украине объяснили заявления Трампа о Tomahawk торгом с Кремлем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости