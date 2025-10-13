В России ответили на угрозу Макрона

Депутат Чепа: В угрозы Макрона Москве мало кто верит

Россия заплатит президенту Франции Эммануэлю Макрону по полной, так, что мало не покажется, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на угрозу политика.

Ранее Макрон заявил о том, что Москве придется заплатить, если она не сядет за стол переговоров.

«Макрон находится в крайне тяжелой политической ситуации. Следуют отставка за отставкой правительства. Доверия к нему абсолютно упало среди французов, он с трудом избегает импичмента, и его положение крайне сложное. Я думаю, что такими громкими заявлениями он пытается показать свою власть, свою состоятельность политическую, но в это мало кто верит», — поделился депутат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что поблагодарил Францию за то, что она «так много сделала для защиты жизни». Он добавил, что проинформировал Макрона о приоритетных потребностях Украины — прежде всего, о системах ПВО и ракетах.

В сентябре Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине.