Миранчук оценил игру Месси в MLS

Миранчук заявил, что Месси в свои годы показывает результативный футбол

Полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук оценил игру аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в Главной лиге футбола (MLS). Его слова приводит ТАСС.

Хавбек заявил, что 38-летний Месси в свои годы показывает хороший, результативный футбол. «Его тяжело описать словами, если честно. Приятно следить и смотреть. Одним словом — Месси», — поделился Миранчук.

12 октября Месси установил рекорд MLS. В матче против «Атланты Юнайтед» он отметился дублем. Для аргентинца это девятый матч в сезоне, в котором он забил как минимум два гола. Ранее никому из выступавших в MLS футболистов не удавалось провести больше восьми таких встреч за сезон.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Его футбольная карьера продолжается с 2003 года. Помимо «Интер Майами», на клубном уровне аргентинец выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».