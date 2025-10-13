Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:31, 13 октября 2025Наука и техника

На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»

MWM: Танки Т-90М2 окажут существенное влияние на баланс сил в Восточной Европе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Новейшие российские танки Т-90М2 «Рывок-1» могут оказать существенное влияние на баланс сил сразу на нескольких театрах военных действий, особенно в Восточной Европе. С такой оценкой выступило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия в 2026 году произведет несколько первых Т-90М2, которые получат «обновленное боевое отделение с усовершенствованной трансмиссией, более крупные дисплеи видеонаблюдения для улучшения ситуационной осведомленности экипажа, а также улучшенные возможности движения задним ходом, которых, как оказалось, особенно не хватает».

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинский ресурс Frontelligence Insight сообщил, что Россия планирует удвоить производство танков Т-90 различных модификаций.

В июле издание Military Watch Magazine сообщило, что в ближайшее десятилетие Россия может вернуться к советским объемам выпуска танков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    В парламент Франции внесут резолюцию о недоверии новому правительству

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости