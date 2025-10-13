Наука и техника
Найден природный способ остановить порчу продуктов

FB: Эфирное масло корицы уничтожает бактерии, вызывающие порчу рыбы и мяса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Китая нашли природную альтернативу синтетическим консервантам — эфирное масло корицы оказалось способным уничтожать бактерии, вызывающие порчу рыбы и мяса. Результаты опубликованы в журнале Food Bioscience (FB).

В эксперименте масло корицы эффективно подавляло рост Shewanella putrefaciens — микроорганизма, ответственного за гниение белковых продуктов даже при низких температурах хранения. Уже при минимальной концентрации масло останавливало размножение бактерий, повреждало их внутренние и внешние мембраны, нарушало целостность клеток и вызывало утечку белков и нуклеиновых кислот. Дополнительно эфирное масло повышало уровень активных форм кислорода, вызывая окислительный стресс и гибель клеток.

Молекулярный анализ показал, что основной компонент масла — транс-циннамальдегид — вмешивается в работу ключевых метаболических путей, включая синтез нуклеотидов, аминокислот и липидов. Это лишает бактерии источников энергии и способности восстанавливать повреждения клеточной оболочки.

Авторы отмечают, что эфирное масло корицы может стать безопасным и эффективным природным консервантом, способным продлевать срок хранения рыбы и мяса без применения химических добавок. В будущем ученые планируют протестировать технологию в реальных условиях пищевого производства.

Ранее ученые выявили побочный эффект у корицы. Оказалось, что циннамальдегид — активное вещество специи — может усиливать выведение лекарств из организма, снижая их эффективность.

