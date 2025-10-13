Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:25, 13 октября 2025Наука и техника

Найден способ восстановления голосовых связок

Biomaterials: Новый гидрогель возвращает голос пациентам с повреждением связок
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PawelKacperek / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Университета Макгилла (Канада) разработали новый инъекционный биоматериал, который может помочь вернуть голос людям с поврежденными голосовыми связками. Речь идет о так называемом кликабельном гидрогеле — особом материале на основе внеклеточного матрикса и альгината, который имитирует структуру и упругость тканей гортани. Разработка описана в Biomaterials.

Как показало исследование, новый материал не только устойчив к разрушению и повторным инъекциям, но и стимулирует регенерацию тканей. В экспериментах на клетках и животных гидрогель способствовал формированию кровеносных сосудов и снижал воспаление, а со временем полностью интегрировался с окружающими тканями.

По словам авторов, технология click chemistry позволила добиться высокой биосовместимости и точной настройки механических свойств — от упругости до скорости разложения. В перспективе такой гидрогель может стать основой для восстановления не только голосовых связок, но и других мягких тканей после травм или операций.

Ранее ученые разработали наночастицы, которые помогли обратить болезнь Альцгеймера. Новая технология восстанавливает работу сосудов мозга и снижает уровень токсичных белков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Орешник» на Кубе и усиление Северной Кореи. В России думают, как можно ответить на поставки Tomahawk Украине без войны с НАТО

    Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством

    Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

    В России раскритиковали идею разрешить УК собирать долги за капремонт

    Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    В Севастополе отменили режим воздушной тревоги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости