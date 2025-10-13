Александр Овечкин во втором матче НХЛ подряд отметился результативной передачей

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 13 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Овечкин ассистировал Энтони Бовиллье, который забросил единственную шайбу.

Овечкиин отметился результативным пасом во второй игре НХЛ подряд. В трех матчах нынешнего сезона форвард пока не забросил ни одной шайбы.

Ранее 40-летний Овечкин установил рекорд среди россиян по количеству сезонов, проведенных в НХЛ. Нынешний сезон стал для форварда 21-м в карьере.