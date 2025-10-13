Из жизни
14:14, 13 октября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» вновь повторила загадочное сообщение от 11 февраля 2022 года

Радиостанция УВБ-76 передала слово «гулоболт», уже звучавшее в феврале 2022 года
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 вновь передала шифровку с загадочным словом «гулоболт». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение прозвучало в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» 13 октября в 13:07 по московскому времени. Впервые сообщение со словом «гулоболт» было передано 11 февраля 2022 года.

В августе радиостанция повторила несколько сообщений, звучавших на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название Жужжалка, потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

    Все новости