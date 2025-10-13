Российский гимнаст-чемпион отказался выступать в нейтральном статусе

Российский гимнаст-чемпион Белявский отказался выступать в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил об отказе от выступлений в нейтральном статусе на международных турнирах. Об этом он сообщил ТАСС.

Он добавил, что будет смотреть грядущий чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии. «Потому что там наши спортсмены будут выступать. Конечно, я буду болеть, переживать за них, смотреть, как они смотрятся на международной арене», — заявил Белявский.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 до 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлению на международных турнирах в нейтральном статусе и смогут принять участие в соревновании.

Белявский победил на Олимпиаде-2020 в Токио в командном многоборье. В этом же виде программы он является чемпионом мира.