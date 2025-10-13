Экономика
18:30, 13 октября 2025

США совершили необычный маневр из-за шатдауна

Бессент: Минфин США перераспределяет деньги так, чтобы платить военным
Кирилл Луцюк

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Министерство финансов США было вынуждено совершить необычный маневр, чтобы продолжить выплаты военнослужащим. Об этом заявил глава ведомства Скотт Бессент. Его процитировало Bloomberg.

Речь идет о том, что финансовые потоки перераспределяются таким образом, чтобы в первую очередь деньги смогли получить военные. Иными словами, как пояснил Бессент, министерству приходится расставлять приоритеты. Это означает, что некоторые выплаты приходится приостанавливать.

«Поэтому нам приходится все перетасовывать», — констатировал Бессент.

Ранее, 11 октября, президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплаты американским военнослужащим, несмотря на шатдаун.

Перед этим, 9 октября, Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты демократов и республиканцев о продлении финансирования правительства. В результате шатдаун продолжился.

