США совершили необычный маневр из-за шатдауна

Министерство финансов США было вынуждено совершить необычный маневр, чтобы продолжить выплаты военнослужащим. Об этом заявил глава ведомства Скотт Бессент. Его процитировало Bloomberg.
Речь идет о том, что финансовые потоки перераспределяются таким образом, чтобы в первую очередь деньги смогли получить военные. Иными словами, как пояснил Бессент, министерству приходится расставлять приоритеты. Это означает, что некоторые выплаты приходится приостанавливать.
«Поэтому нам приходится все перетасовывать», — констатировал Бессент.
Ранее, 11 октября, президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплаты американским военнослужащим, несмотря на шатдаун.
Перед этим, 9 октября, Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты демократов и республиканцев о продлении финансирования правительства. В результате шатдаун продолжился.