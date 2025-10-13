Силовые структуры
Суд признал законным арест проживающего в Лондоне известного российского бизнесмена

Мосгорсуд признал законным заочный арест проживающего в Лондоне Чичваркина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Московский городской суд признал законным заочный арест проживающего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) . Об этом сообщает РИА Новости.

Судья огласила решение: «Постановление Дорогомиловского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения».

Ранее сообщалось, что Чичваркину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его задержания. Бизнесмен обвиняется по двум статьям УК РФ: публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России и уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

