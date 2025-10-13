Спорт
16:40, 13 октября 2025Спорт

Тарпищев высказался о совместной победе россиянки и украинки на теннисном турнире в США

Тарпищев: Победившие на турнире ITF Тихонова и Страхова играют вместе с детства
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Анастасия Тихонова

Анастасия Тихонова. Фото: Mathias Schulz / IMAGO / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о совместной победе россиянки Анастасии Тихоновой и украинки Валерии Страховой на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в США в парном разряде. Об этом сообщает Sport24.

Он назвал это событие важным. «Считаю, такие отношения в их паре создались за счет того, что они в детстве начали вместе играть. Это идет на всю жизнь», — заявил Тарпищев.

Турнир, на котором Тихонова играла вместе со Страховой, прошел в американском Эдмонде. Россиянка и украинка в финале победили австралийку Оливию Гадеки и представительницу Польши Оливию Линсер.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина призвала к более жестким мерам против российских спортсменов. По ее мнению, спорт не находится вне политики.

