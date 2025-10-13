Спорт
07:50, 14 октября 2025Спорт

Украинская фехтовальщица показала вид сзади в обтягивающих лосинах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @helenkravatska

Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая выложила новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах спортсменка показала вид сзади в обтягивающих лосинах. На спортсменку подписано более 34 тысяч человек.

Кравацкая — олимпийская чемпионка 2024 года в командных соревнованиях саблистов. Также на ее счету серебро в этом же виде программе на Играх 2016 года.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фигуру в трусах. Она написала, что находится в отличном настроении, так как приобрела собственный дом.

