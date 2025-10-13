В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки в октябре

Депутат Госдумы Аксаков допустил снижение ключевой ставки в октябре до 16 %

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Банк России может снизить ключевую ставку уже на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 24 октября. Прогноз парламентария цитирует ТАСС.

Получение данных об опустившейся ниже 8 процентов инфляции в России Аксаков назвал сигналом к тому, что ставку, скорее всего, снизят до 16 процентов годовых с нынешних 17 процентов.

Ранее депутат отмечал, что в 2025 году показатель вряд ли упадет ниже 15 процентов.

Большинство аналитиков согласны с ожиданиями снижения ставки на следующей неделе на 1 процентный пункт. При этом есть и те, кто ожидает, что «ключ» останется на нынешних уровнях как минимум до апреля следующего года. На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставки до конца года возможно, но пока перспективы ее движения остаются неопределенными.