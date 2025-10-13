Экономика
15:41, 13 октября 2025

В России допустили пересмотр налога на роскошь

Силуанов: Минфин может пересмотреть ставку налога на роскошь
Вячеслав Агапов
Посетители ЦУМа

Посетители ЦУМа. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минфин РФ может пересмотреть ставку налога на роскошь, но не в этом финансовом году. Такую возможность допустил глава ведомства Антон Силуанов, его цитирует «Интерфакс».

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам министр финансов отметил, что налог на роскошь ранее уже повышали и делать это еще раз в ближайшее время не планируется.

«Это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», — пояснил Силуанов.

Ввести целевой налог для нескольких десятков сверхбогатых россиян ранее предлагал лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. По его словам, «нужна полноценная прогрессия, нужен налог на роскошь», так как прогрессивная шкала НДФЛ не затронула получателей дивидендов, доходы от операций с ценными бумагами.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций отмечал, что идея налога на роскошь разумна, но при ее реализации нужно не переусердствовать.

«Вот по поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налог на роскошь и так далее — в целом все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», — сказал президент.

