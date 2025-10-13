Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:21, 13 октября 2025Бывший СССР

В России назвали преждевременными заявления о депортации россиян из Латвии

Посольство РФ назвало преждевременными заявления о депортации россиян из Латвии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Посольство России в Латвии

Посольство России в Латвии. Фото: РИА Новости

Посольство России в Латвии назвало преждевременными заявления о немедленной депортации российских граждан из республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипведомство.

Сообщается, что по латвийским законам россияне, которые не успели оформить статус жителя Евросоюза, не могут быть автоматически депортированы. В ведомстве добавили, что подобная процедура может предприниматься лишь по истечении срока в 30 дней с момента передачи гражданам соответствующего решения представителями Госпогранохраны Латвии.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение депортировать из Латвии не подтвердивших знание местного языка россиян является проявлением нацизма.

До этого российские власти разработали комплекс мер, чтобы обустроить 800 россиян, которых депортировали из Латвии за незнание латышского языка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента». Подписано историческое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой

    Турист подрался с вором в Европе, вырвал у него рюкзак и лишился часов за миллионы рублей

    Зеленский захотел купить Tomahawk за счет российских активов

    Названы помогающие при хронических запорах продукты

    На Украине назвали необходимое для поднятия экономики количество мигрантов

    Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

    ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

    Разложившееся тело без головы прибило к популярному курорту в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости