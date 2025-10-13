В России назвали преждевременными заявления о депортации россиян из Латвии

Посольство России в Латвии назвало преждевременными заявления о немедленной депортации российских граждан из республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипведомство.

Сообщается, что по латвийским законам россияне, которые не успели оформить статус жителя Евросоюза, не могут быть автоматически депортированы. В ведомстве добавили, что подобная процедура может предприниматься лишь по истечении срока в 30 дней с момента передачи гражданам соответствующего решения представителями Госпогранохраны Латвии.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение депортировать из Латвии не подтвердивших знание местного языка россиян является проявлением нацизма.

До этого российские власти разработали комплекс мер, чтобы обустроить 800 россиян, которых депортировали из Латвии за незнание латышского языка.