В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»

ВС России выбрали танк Т-90 вместо «Арматы» из-за дешевизны и простоты

Вооруженные силы (ВС) России выбрали для широкого использования танк Т-90 и его модернизированный вариант «Рывок-1» вместо нового Т-14 «Армата» из-за дешевизны и простоты производства, объясняет Telegram-канал «Военная хроника».

«Прежде всего, так происходит, потому что массовый танк должен быть понятным и дешевым в производстве и иметь приемлемую степень защищенности», — говорится в публикации.

Там отмечается, что конструкция, логистика и обучение экипажей Т-90 отлажены десятилетиями, а его вариант «Прорыв-3» представляет собой очень современную машину. При этом, как утверждает издание, Т-14 «Армата», оставаясь технологическим прорывом, обходится в разы дороже Т-90.

В июле издание Military Watch Magazine сообщило, что в ближайшее десятилетие Россия может вернуться к советским объемам выпуска танков.

В марте концерн «Уралвагонзавод» рассказал, что танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными радиолокационными станциями, а также запускаемыми с борта дронами для сведения информации в единую информационно-боевую систему.