В российском городе пожаловались на жизнь без тепла и воды

Жители Тюмени пожаловались на отсутствие центрального отопления и воды в домах

Жители микрорайона в Тюмени, расположенного недалеко от центра города, пожаловались на отсутствие в домах центрального отопления и водопровода в домах. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба регионального отделения «Народного фронта».

Речь идет о микрорайоне Рабочий поселок, где проживает около 20 семей. Он появился в 1959 году, когда Управление строительства Совета народного хозяйства построило дома для своих рабочих. В 1992-м по распоряжению администрации часть земли отдали производственному кооперативу «Нейча». Ветхие дома должны были снести, а на их месте построить базу. Однако в 1997 году расселение остановили по причине отсутствия финансирования. В данный момент Рабочий поселок не принадлежит ни предприятию, ни городу, а у его жителей нет регистрации права собственности на свои дома.

Жильцам микрорайона на протяжении многих лет приходится отапливать дома с помощью печей, набирать воду из колонки и пользоваться уличными туалетами. «Люди, кто сюда приезжает, еще удивляются, что здесь люди живут. Живем, печки топим! У нас тепла никакого, никакого благоустройства. Ничего нет, обидно. Про нас все забыли, мы как Богом забытый уголок», — сетуют они. Тюменцы неоднократно обращались в администрацию города с просьбой взять поселок на муниципальный баланс, однако, не дождавшись результатов, решили обратиться на прямую линию президента Владимира Путина.

Ранее жильцы многоквартирного дома в Екатеринбурге пожаловались, что его атаковала черная плесень.