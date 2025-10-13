В Севастополе отменили режим воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в Telegram.
Воздушную тревогу в Крыму и городе федерального значения Севастополе объявили вечером 13 октября.
«Отбой воздушной тревоги!» — написал Развожаев. Таким образом, воздушная тревога в Севастополе продлилась 12 минут.
Вскоре после этого глава Севастополя проинформировал об учениях в районе мыса Херсонес с применением различных видов оружия.
Утром 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров подвергся атаке беспилотников. Под ударом оказалась нефтебаза в Феодосии, где начался пожар. Во время отражения атаки было сбито свыше 20 дронов.